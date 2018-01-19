«НАМИ» представил 245-сильный турбомотор для авто «Кортежа»

Новая 2,2-литровая турбированная бензиновая силовая установка способна генерировать 245 лошадей (380 Нм). Новый мотор оснащают технологией распределенного впрыска горючего, обладая рабочим объёмом на 2,2 литра. Новый двигатель для версии проекта «Кортеж» может выдавать 245 л.с. (максимальный крутящий момент - 380 Нм). Раньше разработчиками отмечалось, что отдача мотора составит 250 л.с. Согласно ожиданиям четырехцилиндровый 2,2-литровый мотор будет находиться под капотом минивэна сопровождения. Для кроссовера и лимузина предусмотрены более мощные моторы, разработанные вместе с компанией Porsche.Новый лимузин оснастят V12 на 850 л.с. Для внедорожника предусматривается V8 на 650 л.с. Продажи люксовых версий, которые станут выпускать под брендом Aurus, стартуют в 2019 году.