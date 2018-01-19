Прохор Шаляпин сделал предложение руки и сердца своей избраннице Татьяне

Она опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с кольцом на пальце рядом с букетом цветов, лаконично написав о таком событии. Подписчики сразу оживились и стали давать ей множество советов, радуясь, что Прохор Шаляпин, наконец, нашел для себя подходящую супругу. Некоторые лица были уверены, что Татьяна уже приняла предложение избранника, но не поняли, почему он до сих пор молчит, не желая афишировать важное событие в жизни.Пара живет вместе два года, но молодая особа предпочитает избегать светского общества, что нравится исполнителю. Он долго скрывал свою связь, пока не показал свою возлюбленную на шоу. Многие пользователи сетей тогда поняли, что звезда имеет серьезные отношения.