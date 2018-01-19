Стилиста Влада Лисовца обокрали на отдыхе в Шри-Ланке

Знаменитость был на вечеринке, после чего крепко спал до утра. Однако после подъема он заметил открытые двери и окна на вилле, после чего обратил внимание на разбросанные вещи. Грабители сильно торопились и не смогли найти ценные вещи, так что унесли с собой 10000 руб вместе с серебряным кольцом. Подписчики сразу порадовались, что все так хорошо завершилось, после чего отметили литературный талант Влада Лисовца, написавшего пост в шутливом стиле с хештегами.Они предложили звезде заняться написанием романов, после чего отметили, как их воодушевило приключение после похмелья. Однако сам стилист решил больше не оставаться в этом месте и нашел для себя новое жилье, после чего пообещал фанатам опубликовать новые сюжеты в блоге.