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Стилиста Влада Лисовца обокрали на отдыхе в Шри-Ланке
Популярный стилист часто радует своих подписчиков интересными сюжетами, но сейчас он решил рассказать о неприятном инциденте во время новогодних каникул. Влада Лисовца обокрали на отдыхе в Шри-Ланке, но к счастью ущерб оказался незначительным.

Знаменитость был на вечеринке, после чего крепко спал до утра. Однако после подъема он заметил открытые двери и окна на вилле, после чего обратил внимание на разбросанные вещи. Грабители сильно торопились и не смогли найти ценные вещи, так что унесли с собой 10000 руб вместе с серебряным кольцом. Подписчики сразу порадовались, что все так хорошо завершилось, после чего отметили литературный талант Влада Лисовца, написавшего пост в шутливом стиле с хештегами.

Стилиста Влада Лисовца обокрали на отдыхе в Шри-Ланке


Они предложили звезде заняться написанием романов, после чего отметили, как их воодушевило приключение после похмелья. Однако сам стилист решил больше не оставаться в этом месте и нашел для себя новое жилье, после чего пообещал фанатам опубликовать новые сюжеты в блоге.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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