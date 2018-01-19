Новые российские ракеты приобретут канал Wi-Fi

Соединение, являющееся аналогом сети Wi-Fi, будет надежно защищено от взлома и несанкционированного доступа третьих лиц, пишет портал газеты "Известия". Для передачи данных на ракете установят мощнейшие аккумуляторы, а создание подобного канала сделает российскую ракетную технику более надежной, считают эксперты.Внедрение беспроводной аппаратуры находится на стадии создания конструкторских документов. В ближайшей перспективе все российские носители перейдут на подобную систему связи, так как открытые кабели электроснабжения часто подвергаются внешним коррозиям, что способно привести к срыву старта или неточной передаче сигнала. Канал пакетных данных сделает систему пуска полностью автономной.