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Новые российские ракеты приобретут канал Wi-Fi
Новые российские ракеты класса "Союз" будут оснащены беспроводными системами Wi-Fi, позволяющими ракетной установке поддерживать связь со стартовым столом без кабелей электропитания.

Новые российские ракеты приобретут канал Wi-Fi


Соединение, являющееся аналогом сети Wi-Fi, будет надежно защищено от взлома и несанкционированного доступа третьих лиц, пишет портал газеты "Известия". Для передачи данных на ракете установят мощнейшие аккумуляторы, а создание подобного канала сделает российскую ракетную технику более надежной, считают эксперты.

Внедрение беспроводной аппаратуры находится на стадии создания конструкторских документов. В ближайшей перспективе все российские носители перейдут на подобную систему связи, так как открытые кабели электроснабжения часто подвергаются внешним коррозиям, что способно привести к срыву старта или неточной передаче сигнала. Канал пакетных данных сделает систему пуска полностью автономной.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:50
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