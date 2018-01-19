Проект Бе-12 «Чайка» занимается отслеживанием субмарин противника

Эта советская разработка развивает скорость более 500 км/ч, преодолевая расстояние в 4 000 км. Главная задача «Чаек» - это обнаружение, передача информации и самостоятельное уничтожение вражеских субмарин. Бе-12 «Чайка» используется как поисково-спасательный самолет-амфибия, «поисковик» для субмарин в акватории морского пространства. Главная задача «Чаек» заключается во входе в воздушное пространство потенциального противника на высокой скорости, отслеживании субмарин, а также быстрого выхода.Вычисление скрытной подлодки производится при помощи сбрасывания в море специальных радиоактивных буев. Самолет может осуществлять сброс глубинных бомб для поражения подлодок, минирование водной поверхности.