Кендалл Дженнер тщетно пытается скрыть от фанатов сильные высыпания на лице

В последние время в СМИ всплывает имя Кендалл Дженнер в большинстве случаев из-за плачевного состояния ее кожи. Сначала журналистам удалось сфотографировать девушку на баскетбольном матче, куда модель пришла поддержать своего бойфренда. Тогда фанаты рассмотрели даже под слоем тонального крема сильную угревую сыпь на лице Кендалл.Недавно Дженнер посетила церемонию вручения «Золотой глобус», после чего пользователи снова принялись обсуждать проблемную кожу манекенщицы. Фанаты модели считают, что с каждым днём состояние кожи их любимицы становится только хуже. Однако саму Кендалл реакция общественности совсем не волнует. Недавно девушка поставила на место одну из недоброжелательниц, которая прокомментировала в соцсети недостатки её кожи.