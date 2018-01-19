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Поклонники переживают за здоровье маленькой наследницы Риты Дакоты
Певица решила рассказать поклонникам о своем семейном отдыхе на Бали, а также опубликовала фото в Instagram. Однако они стали переживать за здоровье маленькой наследницы Риты Дакоты, которую она тоже взяла с собой в теплые края.

В сюжете 2-месячная малышка спит в слинге, но подписчики уже раньше обсуждали поездку исполнительницы и не советовали ей везти Мию в экзотические страны. Они отмечали, что климат может негативно отразиться на ее здоровье, а также упоминали о многих прививках. Защитники звездной пары написали, что отпуск продлиться недолго и ничего страшного не случиться. Однако многие поклонники осудили Риту Дакоту за такие удобства для девочки, назвав слинги опасными для детской осанки.

Поклонники переживают за здоровье маленькой наследницы Риты Дакоты


Пользователи сетей стали активно обсуждать темы заболеваний и профилактики, а также вспомнили, что звезда отказалась от таких процедур. Данная тема всегда является актуальной для россиян, так что дискуссии будут продолжаться долгое время. Некоторые лица назвали знаменитость и ее избранника Влада Соколовского сумасшедшими родителями, забравшими с собой ребенка в чужую страну без медицинской защиты.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40
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