Поклонники переживают за здоровье маленькой наследницы Риты Дакоты

В сюжете 2-месячная малышка спит в слинге, но подписчики уже раньше обсуждали поездку исполнительницы и не советовали ей везти Мию в экзотические страны. Они отмечали, что климат может негативно отразиться на ее здоровье, а также упоминали о многих прививках. Защитники звездной пары написали, что отпуск продлиться недолго и ничего страшного не случиться. Однако многие поклонники осудили Риту Дакоту за такие удобства для девочки, назвав слинги опасными для детской осанки.Пользователи сетей стали активно обсуждать темы заболеваний и профилактики, а также вспомнили, что звезда отказалась от таких процедур. Данная тема всегда является актуальной для россиян, так что дискуссии будут продолжаться долгое время. Некоторые лица назвали знаменитость и ее избранника Влада Соколовского сумасшедшими родителями, забравшими с собой ребенка в чужую страну без медицинской защиты.