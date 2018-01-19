Отечественные авто в 2017 году заняли четверть объема авторынка РФ

На территории Российской Федерации реализовали 411 800 новых транспортных средств отечественных марок (учитывая LCV). В свою очередь это на 11 процентов больше результата годичной давности. Так на долю российских автомобилей приходится практически 26 процентов всего рынка Российской Федерации. Это соответствует уровню позапрошлого года. В прошлом году на долю брендов пришлось 311 600 реализованных транспортных средств. Это на 17 процентов больше показателей 2016 года. За прошедший год "ГАЗ" реализовал за аналогичный период легкой коммерческой техники в количеств 58 600 экземпляров. Увеличение составило 5 процентов.Отмечается, что оба отечественных производителя вошли в десятку ТОП российского авторынка. При этом Lada занимает первую позицию. А вот продукция "ГАЗа" оказалась на восьмой позиции.