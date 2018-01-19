Отечественные авто в 2017 году заняли четверть объема авторынка РФ
За прошлый год доля автомобилей российского производства на отечественном автомобильном рынке составила 26 процента.
На территории Российской Федерации реализовали 411 800 новых транспортных средств отечественных марок (учитывая LCV). В свою очередь это на 11 процентов больше результата годичной давности. Так на долю российских автомобилей приходится практически 26 процентов всего рынка Российской Федерации. Это соответствует уровню позапрошлого года. В прошлом году на долю брендов пришлось 311 600 реализованных транспортных средств. Это на 17 процентов больше показателей 2016 года. За прошедший год "ГАЗ" реализовал за аналогичный период легкой коммерческой техники в количеств 58 600 экземпляров. Увеличение составило 5 процентов.
Отмечается, что оба отечественных производителя вошли в десятку ТОП российского авторынка. При этом Lada занимает первую позицию. А вот продукция "ГАЗа" оказалась на восьмой позиции.
На территории Российской Федерации реализовали 411 800 новых транспортных средств отечественных марок (учитывая LCV). В свою очередь это на 11 процентов больше результата годичной давности. Так на долю российских автомобилей приходится практически 26 процентов всего рынка Российской Федерации. Это соответствует уровню позапрошлого года. В прошлом году на долю брендов пришлось 311 600 реализованных транспортных средств. Это на 17 процентов больше показателей 2016 года. За прошедший год "ГАЗ" реализовал за аналогичный период легкой коммерческой техники в количеств 58 600 экземпляров. Увеличение составило 5 процентов.
Отмечается, что оба отечественных производителя вошли в десятку ТОП российского авторынка. При этом Lada занимает первую позицию. А вот продукция "ГАЗа" оказалась на восьмой позиции.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:20