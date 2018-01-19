Дмитрий Певцов опубликовал в Instagram фото необычных ворон из войлока

Он позировал перед камерами рядом с удивительными птицами, а подписчики сразу восхитились местными мастерами, способными создать такие шедевры. Многие люди подумали, что Дмитрий Певцов посетил городской музей и не смог пройти мимо чудесной выставки. Фанаты порадовались за своего кумира и пожелали ему дальнейших творческих успехов.Пользователи сетей тоже присоединились к позитивным комментариям и с нетерпением ждут новых отчетов артиста. Некоторые лица стали замечать, что он внешне становится похожим на Валентина Гафта, но знаменитость не стал отвечать на такие сообщения.