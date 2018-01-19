Альянс PSA Group до 2025 года электрифицирует все автомобили подконтрольных брендов







По словам Карлоса Товареса — гендиректора PSA Group, все модели брендов подконтрольных альянсу получат электрификацию. В частности, речь идёт о полностью электрических машинах и о плагин-гибридных моделях.Также глава альянса отметил, что до 2030 года альянс PSA Group будет реализовывать до 80 процентов автомобилей с автономными технологиями. В данном случае речь идёт о беспилотниках четвёртого и пятого уровня.О полной электрификации своих автомобилей до 2025 года на сегодняшний день заявили также компании Ford, Mazda и Volkswagen.