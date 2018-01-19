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Альянс PSA Group до 2025 года электрифицирует все автомобили подконтрольных брендов
Французский альянс Peugeot-Citroen (PSA Group) намерен до 2925 года электрифицировать все автомобили брендов Peugeot, Citroen, Opel и DS. К тому же до 2030 года альянс планирует увеличить долю беспилотных автомобилей до 80 процентов.


Альянс PSA Group до 2025 года электрифицирует все автомобили подконтрольных брендов


По словам Карлоса Товареса — гендиректора PSA Group, все модели брендов подконтрольных альянсу получат электрификацию. В частности, речь идёт о полностью электрических машинах и о плагин-гибридных моделях.

Также глава альянса отметил, что до 2030 года альянс PSA Group будет реализовывать до 80 процентов автомобилей с автономными технологиями. В данном случае речь идёт о беспилотниках четвёртого и пятого уровня.

О полной электрификации своих автомобилей до 2025 года на сегодняшний день заявили также компании Ford, Mazda и Volkswagen.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:20
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