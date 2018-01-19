Киркоров показал на видео отдых с детьми в парке «FLAMINGO GARDENS»

В описании к посту Киркоров принял решение также поздравить фанатов с Крещенским сочельником. Певец озадачился, где он в «Садах Эдемовых» найдёт ледяной прорубь. Исполнитель песен сказал, что ему придётся окунаться в океан или же бассейн. На показанном ролике поп-король вместе с детьми фотографируется с животными и любуется красотой заповедника.За двадцать один час пост Филиппа Киркорова собрал более 22 тысяч лайков и 350 комментариев. Подписчики написали, что певец счастливый и замечательный папа для своих наследников. Многие фолловеры пожелали артисту крепкого здоровья, большой любви и удачи.