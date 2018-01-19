Опубликованы снимки салона обновлённого кроссовера Geely Boyuе

Интерьер обновлённого кроссовера Geely Boyue оснастили модифицированной мультимедийной системой и улучшенной приборной панелью. Также была доработана шумоизоляция, установлен электрический селектор АКПП и добавлены новые отделочные материалы.Под капотом обновлённого автомобиля будут стоять те же силовые агрегаты, это атмосферник ёмкостью 2,0 литра мощностью 141 лошадиную силу и 1,8-литровый турбодвигатель производительностью 163 и 184 «лошади».Экстерьер рестайлингового Geely Boyue получил новые бамперы и иные задние фары. Стоимость обновлённого кроссовера составит от 900 тысяч рублей.