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Опубликованы снимки салона обновлённого кроссовера Geely Boyuе
Китайская компания Geely обнародовала в сети интернета фотографии интерьера обновлённого кроссовера Boyue. Новый Geely Boyue является самым большим кроссовером бренда, его продажи стартуют в весной этого года.

Опубликованы снимки салона обновлённого кроссовера Geely Boyuе


Интерьер обновлённого кроссовера Geely Boyue оснастили модифицированной мультимедийной системой и улучшенной приборной панелью. Также была доработана шумоизоляция, установлен электрический селектор АКПП и добавлены новые отделочные материалы.

Под капотом обновлённого автомобиля будут стоять те же силовые агрегаты, это атмосферник ёмкостью 2,0 литра мощностью 141 лошадиную силу и 1,8-литровый турбодвигатель производительностью 163 и 184 «лошади».

Экстерьер рестайлингового Geely Boyue получил новые бамперы и иные задние фары. Стоимость обновлённого кроссовера составит от 900 тысяч рублей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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