В сеть выложили рендеры Volkswagen ID Cross

Электрокар Volkswagen ID Cross оснащён двумя электродвигателями и аккумулятором на 83 кВт/ч, общая мощность силовых агрегатов 302 лошадиные силы. До 100 км/час электрокар разгоняется за 6 секунд, а одного заряда ему хватает на 500 километров.Стоит отметить, что Volkswagen ID Cross является второй серийной электрической моделью бренда. Эксперты предполагают, что электрокар не получит автономных систем, при этом машина может стать востребованной, если серийная версия получит такой же спортивный вид, как на опубликованных рендерах.Отмечается, что заднюю часть электрокара Volkswagen ID Cross инженеры взяли у других моделей, но в целом внешний дизайн новинки является достаточно привлекательным.