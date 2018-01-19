В Mitsubishi разработали новую видеосистему, заменяющую боковые зеркала

Представители компании Mitsubishi рассказали, что новые камеры имеют высокую чёткость и изменяемую фокусировку. Совместно с особым ПО камеры могут отслеживать пространство за машиной на расстоянии до 100 метров. Новая система позволит водителю заранее узнавать о новых объектах на дороге.Более подробной информации о принципе работы новой системы пока нет. В связи с этим специалисты не могут анализировать работоспособность новых видеокамер. При этом в анонсе новинки сообщили о преимуществах новой системы. В частности, камеры исключают видимость мёртвых зон и обращают внимание на важных и опасных участников передвижения по дороге.