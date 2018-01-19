Брат Илона Маска запускает программу для фермеров будущего в школах США
Компания Big Green, которая принадлежит Кимбалу Маску, обустроит обучающие небольшие огороды на территории более, чем сотни американских школ. По мнению Маска это повысит интерес молодого поколения к фермерству.
Оборудовать школьные заведения в Детройте мини-огородами организация Маска начнет в апреле этого года. Инициатива собрала 5 млн спонсорских денег, а в целом Big Green потратит около 25 млн долларов на обучение учеников основным навыкам фермерства и предпринимательства. Через пару лет сто таких же огородов оборудуется в еще нескольких штатах США.
Маск убежден, что проект сможет обратить внимание молодого поколения на полезные продукты вместо фастфуда, а заодно подготовит новых фермеров. Кроме того, у учеников уже сейчас будет возможность начать зарабатывать на своем деле - самостоятельно выращенные овощи они смогут продавать на рынке или местным ресторанам. В год один ученик будет способен заработать около 400 долларов.
Оборудовать школьные заведения в Детройте мини-огородами организация Маска начнет в апреле этого года. Инициатива собрала 5 млн спонсорских денег, а в целом Big Green потратит около 25 млн долларов на обучение учеников основным навыкам фермерства и предпринимательства. Через пару лет сто таких же огородов оборудуется в еще нескольких штатах США.
Маск убежден, что проект сможет обратить внимание молодого поколения на полезные продукты вместо фастфуда, а заодно подготовит новых фермеров. Кроме того, у учеников уже сейчас будет возможность начать зарабатывать на своем деле - самостоятельно выращенные овощи они смогут продавать на рынке или местным ресторанам. В год один ученик будет способен заработать около 400 долларов.