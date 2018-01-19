В компании VISA считают биткойн спекулятивный товаром

Руководитель компании VISA рассказал в одном из интервью CNBC, как компания относится к биткойну. В частности, они не считают данную криптовалюту деньгами и частью платежной системы в целом. По словам Келли, криптовалютные транзакции вообще никак не будут обрабатываться организацией, ведь она работает лишь с фиатными операциями. Кроме того, биткойн определяется ими скорее как спекулятивный товар для инвестиций, чем настоящая валюта.Интересно, что в начале этого года отдел VISA Europe сообщил, что не против криптовалют. Однако в это же время разорвал контракт с платформой платежей WaveCrest, которая сотрудничала с биткойн-компаниями BitPay, TenX и Wirex. Стоит также отметить, что многие финансовые организации все чаще высказываются критически в отношении криптовалют.