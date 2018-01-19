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В компании VISA считают биткойн спекулятивный товаром
Как стало известно, VISA больше предпочитает работать с традиционными платежными системами. По их мнению, биткойну не место в финансовых инструментах.

В компании VISA считают биткойн спекулятивный товаром


Руководитель компании VISA рассказал в одном из интервью CNBC, как компания относится к биткойну. В частности, они не считают данную криптовалюту деньгами и частью платежной системы в целом. По словам Келли, криптовалютные транзакции вообще никак не будут обрабатываться организацией, ведь она работает лишь с фиатными операциями. Кроме того, биткойн определяется ими скорее как спекулятивный товар для инвестиций, чем настоящая валюта.

Интересно, что в начале этого года отдел VISA Europe сообщил, что не против криптовалют. Однако в это же время разорвал контракт с платформой платежей WaveCrest, которая сотрудничала с биткойн-компаниями BitPay, TenX и Wirex. Стоит также отметить, что многие финансовые организации все чаще высказываются критически в отношении криптовалют.
Экономика / Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 10:20
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