Глюкоза вынуждена отказаться от светской жизни из-за проблем с финансами ее мужа

По мнению скандальной Лены Миро, возникшие денежные проблемы мужа Глюкозы, бизнесмена Александра Чистякова, мешают той появляться на сцене и на светских тусовках. Как пишет Лена, Чистяков заработал свои миллиардные капиталы не совсем честным путем, а потом сам же был ограблен своими менеджерами. А теперь бывший бизнесмен – банкрот. «Вот певица Глюкоза и покинула нас со своими воплями».Правда, и сама Лена Миро пишет «по слухам» о разграблении несметных капиталов. Да и некоторые ее читатели в отзывах указывали на то, что певицу Глюкозу можно по-прежнему видеть на экранах и на тусовках, вот только не так часто как раньше.