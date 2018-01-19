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Глюкоза вынуждена отказаться от светской жизни из-за проблем с финансами ее мужа
Скандальная блогер Лена Миро, которая «вывела на чистую воду» не одну звезду, взялась за Глюкозу. По ее мнению, певица оставила сцену в связи с финансовыми проблемами мужа.
Глюкоза вынуждена отказаться от светской жизни из-за проблем с финансами ее мужа


По мнению скандальной Лены Миро, возникшие денежные проблемы мужа Глюкозы, бизнесмена Александра Чистякова, мешают той появляться на сцене и на светских тусовках. Как пишет Лена, Чистяков заработал свои миллиардные капиталы не совсем честным путем, а потом сам же был ограблен своими менеджерами. А теперь бывший бизнесмен – банкрот. «Вот певица Глюкоза и покинула нас со своими воплями».

Правда, и сама Лена Миро пишет «по слухам» о разграблении несметных капиталов. Да и некоторые ее читатели в отзывах указывали на то, что певицу Глюкозу можно по-прежнему видеть на экранах и на тусовках, вот только не так часто как раньше.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:10
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