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В Петербурге в подвале дома нашли живого крокодила
В Петербурге в частном доме известного местного реконструктора военных событий Павла Бараненко обнаружили живого крокодила.
В Петербурге в подвале дома нашли живого крокодила


В ночь на 18 января жилище активиста обыскивали, разыскивая оружие. В результате обнаружили своеобразное оружие – в подвале дома оказался бассейн, в котором плавала двухметровая нильская рептилия. Животное, вынырнув из воды, с любопытством глазело на гостей.

Нашли огнестрельное оружие в этот раз в доме обыскиваемого или нет, издание не сообщает. А вот за содержание крокодила мужчине может грозить ответственность за жестокое обращение с животными – прокуратура уже проявила интерес к этому делу.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:50
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