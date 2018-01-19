В Петербурге в подвале дома нашли живого крокодила

В ночь на 18 января жилище активиста обыскивали, разыскивая оружие. В результате обнаружили своеобразное оружие – в подвале дома оказался бассейн, в котором плавала двухметровая нильская рептилия. Животное, вынырнув из воды, с любопытством глазело на гостей.Нашли огнестрельное оружие в этот раз в доме обыскиваемого или нет, издание не сообщает. А вот за содержание крокодила мужчине может грозить ответственность за жестокое обращение с животными – прокуратура уже проявила интерес к этому делу.