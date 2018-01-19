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Под Владимиром кондуктор высадила ребенка с кровотечением из автобуса
Полиция проводит проверку по факту действий, грубо нарушающих права ребенка. Дело в том, что было получено сообщение о высаженной под Владимиром из автобуса девочке с носовым кровотечением.
Под Владимиром кондуктор высадила ребенка с кровотечением из автобуса


Правоохранители узнали, что кондуктор автобуса, которая работает уже 5 лет и имеет положительные характеристики, якобы высадила на мороз из общественного транспорта ребенка с кровотечением, чтобы она не испачкала салон. Сейчас полиция проводит доследственную проверку действий как сотрудников транспортной компании, так и ее руководителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Хотя сама фигурантка уверяет, что это была девушка 18-20 лет, которая уже села в транспорт с кровотечением и чуть позже спросила препарат, не предусмотренный в аптечке. Девушке посоветовали выйти возле ФАПа, где ей смогли бы оказать медпомощь, что она и сделала.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40
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