Под Владимиром кондуктор высадила ребенка с кровотечением из автобуса

Правоохранители узнали, что кондуктор автобуса, которая работает уже 5 лет и имеет положительные характеристики, якобы высадила на мороз из общественного транспорта ребенка с кровотечением, чтобы она не испачкала салон. Сейчас полиция проводит доследственную проверку действий как сотрудников транспортной компании, так и ее руководителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Хотя сама фигурантка уверяет, что это была девушка 18-20 лет, которая уже села в транспорт с кровотечением и чуть позже спросила препарат, не предусмотренный в аптечке. Девушке посоветовали выйти возле ФАПа, где ей смогли бы оказать медпомощь, что она и сделала.