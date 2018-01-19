Дмитрия Шепелева осудили за эксплуатацию бедных актеров

Главным фигурантом критики стал Дмитрий, по мнению искусствоведа, с «высокомерным спокойствием» наблюдающий за происходящим в студии. Эксперты программы напомнили Семеновой "представителей богемной свиты", а гости – клиентов неврологического диспансера.Но большее негодование в «пробившей дно цинизма и бесстыдства» программе у женщины спровоцировало полоскание грязного белья уважаемых деятелей искусства. Специалист считает, что создатели программы просто используют нищету и невостребованность достойных артистов, которым, чтобы выжить, просто некуда деваться. И понадеялась, что и Иван Краско и такие же настоящие выходцы из старой школы поправят свою жизнь и без участия в подобных сомнительных проектах.