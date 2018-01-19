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Дмитрия Шепелева осудили за эксплуатацию бедных актеров
После эфира с участием супружеской четы Краско, от искусствоведа Людмилы Семеновой жестко досталось шоу «На самом деле» и ее ведущему Дмитрию Шепелеву. Специалист считает, что программа чуть ли не худшая среди ТВ-шоу на отечественных экранах.
Дмитрия Шепелева осудили за эксплуатацию бедных актеров


Главным фигурантом критики стал Дмитрий, по мнению искусствоведа, с «высокомерным спокойствием» наблюдающий за происходящим в студии. Эксперты программы напомнили Семеновой "представителей богемной свиты", а гости – клиентов неврологического диспансера.

Но большее негодование в «пробившей дно цинизма и бесстыдства» программе у женщины спровоцировало полоскание грязного белья уважаемых деятелей искусства. Специалист считает, что создатели программы просто используют нищету и невостребованность достойных артистов, которым, чтобы выжить, просто некуда деваться. И понадеялась, что и Иван Краско и такие же настоящие выходцы из старой школы поправят свою жизнь и без участия в подобных сомнительных проектах.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:10
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