Свадьба Аглаи Шиловской и Фёдора Воронцова омрачилась несчастьем

В ушедшем году две знаменитости сыграли тайную свадьбу, подробности которой длительное время были никому неизвестны. Супруг Аглаи поведал, что он не торопился с этим радостным событие, хотя целиком и полностью изучил свою возлюбленную. Возможно причина крылась в том, что его родители поженились в достаточно солидном возрасте. Но спустя время мужчина пересмотрел свои взгляды, тем более, что Шиловская была готова к свадьбе, отношения у них были гармоничными и с удовольствием изменил свое решение.Благословение на свадебное торжество Федор успел получить от папы, который вскоре умер. Следовательно, бракосочетание проходило в их трагический жизненный период. После венчания молодые изменились: стали более терпимы, сдержаннее и мудрее.Теперь знаменитости твердо убеждены, что их брак на всю жизнь и верят в то, что ни при каких обстоятельствах он не распадется, ведь они постараются максимально приложить все усилия для этого. А начать работать нужно над своими характерами, поскольку у обоих он вспыльчивый. Но с этим они обязательно справятся.Стоит напомнить, что предложение руки и сердца Федор делал в Крыму, что стало огромной неожиданностью для Аглаи. Возлюбленный одел ей на пальчик колечко прабабушки, и девушка не смогла сдержать слез.