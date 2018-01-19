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Свадьба Аглаи Шиловской и Фёдора Воронцова омрачилась несчастьем
Киноактриса Аглая Шиловская и Федор Воронцов в ушедшем году поженились, но это произошло тайно. Федор сообщил, что на желание связать себя узами брака повлияли обстоятельства в семье.

Свадьба Аглаи Шиловской и Фёдора Воронцова омрачилась несчастьем
Свадьба Аглаи Шиловской и Фёдора Воронцова омрачилась несчастьем


В ушедшем году две знаменитости сыграли тайную свадьбу, подробности которой длительное время были никому неизвестны. Супруг Аглаи поведал, что он не торопился с этим радостным событие, хотя целиком и полностью изучил свою возлюбленную. Возможно причина крылась в том, что его родители поженились в достаточно солидном возрасте. Но спустя время мужчина пересмотрел свои взгляды, тем более, что Шиловская была готова к свадьбе, отношения у них были гармоничными и с удовольствием изменил свое решение.

Благословение на свадебное торжество Федор успел получить от папы, который вскоре умер. Следовательно, бракосочетание проходило в их трагический жизненный период. После венчания молодые изменились: стали более терпимы, сдержаннее и мудрее.

Теперь знаменитости твердо убеждены, что их брак на всю жизнь и верят в то, что ни при каких обстоятельствах он не распадется, ведь они постараются максимально приложить все усилия для этого. А начать работать нужно над своими характерами, поскольку у обоих он вспыльчивый. Но с этим они обязательно справятся.

Стоит напомнить, что предложение руки и сердца Федор делал в Крыму, что стало огромной неожиданностью для Аглаи. Возлюбленный одел ей на пальчик колечко прабабушки, и девушка не смогла сдержать слез.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 09:23
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