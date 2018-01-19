Екатерина Никулина рассказала, почему рассталась с Ильей Глинниковым

В беседе с журналистами победительница «Холостяка», которой этот холостяк и достался, откровенно рассказала об их отношениях и о расставании. О Илье Глинникове девушка отзывается очень хорошо, вспоминая, как ему удалось ее очаровать. Хоть молодые люди и не сошлись характерами и пошли по жизни разными путями, все же пока у них замечательные отношения. Как говорит девушка, пара решила оставаться друзьями и заявить об этом вслух сразу, чтобы их не воспринимали больше как пару.Сама же девушка после завершения прежних отношений продолжила построение своей музыкальной карьеры. И на ближайшие полгода запланировала себе выпустить альбом, на который прежде времени не хватало.Новые отношения пока в планы Екатерины не входят. Свободное время она хочет посвятить себе, развить свои талант и вспомнить о своих увлечениях.