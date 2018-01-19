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Екатерина Никулина рассказала, почему рассталась с Ильей Глинниковым
Победительница ТВ-шоу «Холостяк» Екатерина Никулина объяснила, по какой причине они с Ильей Глинниковым решили расстаться.
Екатерина Никулина рассказала, почему рассталась с Ильей Глинниковым


В беседе с журналистами победительница «Холостяка», которой этот холостяк и достался, откровенно рассказала об их отношениях и о расставании. О Илье Глинникове девушка отзывается очень хорошо, вспоминая, как ему удалось ее очаровать. Хоть молодые люди и не сошлись характерами и пошли по жизни разными путями, все же пока у них замечательные отношения. Как говорит девушка, пара решила оставаться друзьями и заявить об этом вслух сразу, чтобы их не воспринимали больше как пару.

Сама же девушка после завершения прежних отношений продолжила построение своей музыкальной карьеры. И на ближайшие полгода запланировала себе выпустить альбом, на который прежде времени не хватало.

Новые отношения пока в планы Екатерины не входят. Свободное время она хочет посвятить себе, развить свои талант и вспомнить о своих увлечениях.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:53
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