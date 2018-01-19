Мадонну на свежих снимках невозможно было узнать

Американскую исполнительницу Мадонну, которой на данный момент 59 лет сфотографировали в Лондоне, когда она выходила из звукозаписывающей студии. На свежем снимке королеву поп-музыки узнать было невозможно.Мадонну повстречать на улице практически невозможно, поскольку исполнительница всеми силами пытается не попадаться папарацци на глаза и скрывает свою приватную жизнь от посторонних глаз. Но журналисты все-таки смогли подловить звезду и сделать несколько фотографий.Знаменитость зафиксировали в тот момент, когда она покидала звукозаписывающую студию, которая находится в Лондоне. Свежие снимки молниеносно распространились по интернету, чем очень поразили поклонников. Ведь на снимках очень сложно было узнать звезду.Исполнительница трудилась на студии целый день, записывая никому не известные композиции, следовательно, Мадонна не выглядела вызывающе, как многие привыкли лицезреть ее на сцене. Так что внимательные поклонники пришли к выводу, что без макияжа и в обычной каждодневной одежде мировая звезда выглядит как любой обычный человек.Стоит добавить, что Мадонна официально сообщила о своем возвращении на сцену. С кем сотрудничает красотка, пока держится в секрете. Возможно, уже этой весной будет представлен первый сингл знаменитости.