Ирина Шейк гуляла с дочкой в неудачном наряде
Звезду Ирину Шейк репортеры сфотографировали вместе с ее дочкой в Лос-Анджелесе. Папой девочки является киноактер из Голливуда Брэдли Купер. Внешний вид модели подвергся критике и практически никому не пришелся по душе.
В ушедшем году у Ирины родилась девочка. Через короткий промежуток времени она вернулась к работе и продемонстрировала идеальную фигуру. Для этого она снялась обнаженной для пикантного рекламного ролика. Зимой Шейк отдыхала на Мальдивах, где продолжала работать. Она постоянно напоминала о себе, периодически радуя поклонников фото в купальных костюмах. И даже не стеснялась показывать всем свою природную красоту.
А на днях манекенщица поразила поклонников своим своеобразным нарядом. На девушке, которая всегда выглядела безупречно, был одет брючный костюм, который всем своим видом напоминал пижаму, а завершали весь этот образ змеиные узоры на костюме. Обуты на ней были массивные ботинки, а в руке она держала сумочку. Мало того, что наряд был безобразен, так еще ко всему сильно полнил девушку.
На руках красотки сидела ее малышка в розовой кофте и белых шортиках. Внимательные пользователи обратили внимание на то, что дочка модели уже хорошо подросла и очень сильно походит на своего папу.
В ушедшем году у Ирины родилась девочка. Через короткий промежуток времени она вернулась к работе и продемонстрировала идеальную фигуру. Для этого она снялась обнаженной для пикантного рекламного ролика. Зимой Шейк отдыхала на Мальдивах, где продолжала работать. Она постоянно напоминала о себе, периодически радуя поклонников фото в купальных костюмах. И даже не стеснялась показывать всем свою природную красоту.
А на днях манекенщица поразила поклонников своим своеобразным нарядом. На девушке, которая всегда выглядела безупречно, был одет брючный костюм, который всем своим видом напоминал пижаму, а завершали весь этот образ змеиные узоры на костюме. Обуты на ней были массивные ботинки, а в руке она держала сумочку. Мало того, что наряд был безобразен, так еще ко всему сильно полнил девушку.
На руках красотки сидела ее малышка в розовой кофте и белых шортиках. Внимательные пользователи обратили внимание на то, что дочка модели уже хорошо подросла и очень сильно походит на своего папу.