Ирина Шейк гуляла с дочкой в неудачном наряде

В ушедшем году у Ирины родилась девочка. Через короткий промежуток времени она вернулась к работе и продемонстрировала идеальную фигуру. Для этого она снялась обнаженной для пикантного рекламного ролика. Зимой Шейк отдыхала на Мальдивах, где продолжала работать. Она постоянно напоминала о себе, периодически радуя поклонников фото в купальных костюмах. И даже не стеснялась показывать всем свою природную красоту.А на днях манекенщица поразила поклонников своим своеобразным нарядом. На девушке, которая всегда выглядела безупречно, был одет брючный костюм, который всем своим видом напоминал пижаму, а завершали весь этот образ змеиные узоры на костюме. Обуты на ней были массивные ботинки, а в руке она держала сумочку. Мало того, что наряд был безобразен, так еще ко всему сильно полнил девушку.На руках красотки сидела ее малышка в розовой кофте и белых шортиках. Внимательные пользователи обратили внимание на то, что дочка модели уже хорошо подросла и очень сильно походит на своего папу.