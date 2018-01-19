АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

Ирина Шейк гуляла с дочкой в неудачном наряде
Звезду Ирину Шейк репортеры сфотографировали вместе с ее дочкой в Лос-Анджелесе. Папой девочки является киноактер из Голливуда Брэдли Купер. Внешний вид модели подвергся критике и практически никому не пришелся по душе.

Ирина Шейк гуляла с дочкой в неудачном наряде


В ушедшем году у Ирины родилась девочка. Через короткий промежуток времени она вернулась к работе и продемонстрировала идеальную фигуру. Для этого она снялась обнаженной для пикантного рекламного ролика. Зимой Шейк отдыхала на Мальдивах, где продолжала работать. Она постоянно напоминала о себе, периодически радуя поклонников фото в купальных костюмах. И даже не стеснялась показывать всем свою природную красоту.

А на днях манекенщица поразила поклонников своим своеобразным нарядом. На девушке, которая всегда выглядела безупречно, был одет брючный костюм, который всем своим видом напоминал пижаму, а завершали весь этот образ змеиные узоры на костюме. Обуты на ней были массивные ботинки, а в руке она держала сумочку. Мало того, что наряд был безобразен, так еще ко всему сильно полнил девушку.

На руках красотки сидела ее малышка в розовой кофте и белых шортиках. Внимательные пользователи обратили внимание на то, что дочка модели уже хорошо подросла и очень сильно походит на своего папу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:23
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники были в восторге от лыжного комбинезона
«НАМИ» представил 245-сильный турбомотор для авто
Новые российские ракеты приобретут канал Wi-Fi
Проект Бе-12 «Чайка» занимается отслеживанием
Кендалл Дженнер тщетно пытается скрыть от фанатов
Джерард Батлер сообщил, что Энистон целуется
Просмотреть все новости