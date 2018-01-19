Биологи определили назначение ножек-крыльев у насекомого

Биологами подробно изучена структура строения тела личинки поденки, с попыткой разобраться, что помогает насекомому не отрываться от дна при сильном течении, даже когда личинке удается забираться на выступающий камень. Пока было известно, что помощь оказывает плоское строение тела поденки. Но в последних исследованиях, ученые заинтересовались широкими и уплощенными передними конечностями насекомого.Для достижения цели, авторами работы проводилось видеонаблюдение поведения подопытного в аэродинамической трубе. Так же были изучены обтекаемые формы моделей ножек поденки, напечатанные на 3D-принтере.В результате все пришли к общему мнению, что профиль лапки напоминает крыло самолета в перевернутом состоянии. Получается обеспечение не подъемной силы, а наоборот, они помогают крепкому сцеплению с поверхностью. Насекомым пришлось научиться управлять этими силами, путем незначительных поворотов плоских лапок.