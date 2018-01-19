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Биологи определили назначение ножек-крыльев у насекомого
Учеными Германии и США, описана интересная особенность одного из насекомых водного мира, представленного поденкой. Тема касается определения назначения необычных конечностей, имеющих плоскую структуру. Как оказалось, здесь играет роль схожесть с крыльями самолета, необычные лапки используются подобным образом, который управляет подъемной силой в потоке движения жидкости. Авторами работы подробно рассказано об этом в ходе ежегодного съезда, проводимого Обществом интегративной и сравнительной биологии.

Биологами подробно изучена структура строения тела личинки поденки, с попыткой разобраться, что помогает насекомому не отрываться от дна при сильном течении, даже когда личинке удается забираться на выступающий камень. Пока было известно, что помощь оказывает плоское строение тела поденки. Но в последних исследованиях, ученые заинтересовались широкими и уплощенными передними конечностями насекомого.
Биологи определили назначение ножек-крыльев у насекомого


Для достижения цели, авторами работы проводилось видеонаблюдение поведения подопытного в аэродинамической трубе. Так же были изучены обтекаемые формы моделей ножек поденки, напечатанные на 3D-принтере.

В результате все пришли к общему мнению, что профиль лапки напоминает крыло самолета в перевернутом состоянии. Получается обеспечение не подъемной силы, а наоборот, они помогают крепкому сцеплению с поверхностью. Насекомым пришлось научиться управлять этими силами, путем незначительных поворотов плоских лапок.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:08
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