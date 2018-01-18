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Замаскированное под версию обмена сообщениями WhatsApp вредоносное приложение похищает данные
Кампания по шпионажу с использованием вредоносных приложений для обмена сообщениями украла данные смартфонов у пользователей в более чем 20 странах мира, сообщают эксперты.

Замаскированное под версию обмена сообщениями WhatsApp вредоносное приложение похищает данные
Замаскированное под версию обмена сообщениями WhatsApp вредоносное приложение похищает данные


Согласно отчету, созданному группой цифровых прав Electronic Frontier Foundation и компанией мобильной безопасности Lookout, настольные компьютеры также были целью злоумышленников, но получение данных мобильных устройств было основной их задачей. С помощью поддельных версий служб безопасного обмена сообщениями, таких как WhatsApp и Signal, эта схема позволила злоумышленникам делать снимки, записывать аудио, локальные местоположения и мобильные телефоны для частных данных. Исследователи EFF и Lookout назвали угрозу «Dark Caracal».

По словам директора EFF по кибербезопасности Евы Гальперин, люди в США, Канаде, Германии, Ливане и Франции пострадали от Dark Caracal. «Это очень большая глобальная кампания, ориентированная на мобильные устройства. Mobile - это будущее шпионажа, потому что в телефонах полно столько данных о повседневной жизни человека», - сказала Гальперин.

Согласно данным Lookout и EFF, сотни тысяч гигабайт были взяты у тысяч жертв в более чем 21 стране. Имелись данные о том, что Dark Caracal может быть инфраструктурой, принимающей ряд широко распространенных глобальных кампаний в области кибербезопасности, некоторые из которых датируются годами, говорится в докладе. Эксперты сообщили, что они отследили Dark Caracal до здании в Бейруте, принадлежащем Ливанскому Управлению общей безопасности.

Анализ показал, что в соответствии с докладом были скомпрометированы устройства военнослужащих, предприятий, журналистов, юристов, преподавателей и медработников. Специалисты по компьютерной безопасности постоянно предупреждают людей о том, чтобы были осторожными при загрузке программного обеспечения, избегая программ, распространяемых через ссылки или электронную почту, и вместо этого полагаться на надежные источники.
dzen / Технологии
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:15
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