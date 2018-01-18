Слияние нейтронных звезд создало новую загадку для астрофизиков

Новые наблюдения на орбитальной рентгеновской обсерватории Chandra NASA показывают, что вспышка гамма-лучей, развязанная столкновениями, более сложна, чем предполагали первоначально ученые.«Обычно, когда мы видим короткую вспышку гамма-лучей, генерируемая реактивная вспышка на короткое время светится, когда она врезается в окружающую среду, - затем исчезает, когда система перестает впрыскивать энергию в отток. Но обнаруженный нами послевзрыв – это нечто совершенно иное», - говорит астрофизик Университета Макгилла Дэрил Хаггард.Новые данные могут быть объяснены с использованием более сложных моделей для остатков слияния нейтронной звезды. Одна из возможностей: слияние запустило реакцию, потрясшую окружающий газообразный мусор, создав горячий «кокон», который светится в рентгеновских лучах в течение многих месяцев. Проведенные рентгеновскими наблюдениями данные радиоволн, полученные в прошлом месяце другой группой ученых, показали, что эти выбросы от столкновения также со временем становятся ярче.Этот неожиданный паттерн заставил астрономов начать новые исследования, чтобы понять, какая физика движет эмиссией. «Это слияние нейтронных звезд отличается от всего, что мы видели раньше, - говорит Мелания Нинка, еще один докторант McGillОткрытие открыло новую эру в астрономии. Это означало, что ученые впервые смогли наблюдать космическое событие с помощью обеих световых волн - основы традиционной астрономии - и гравитационных волн - рябь в пространстве-времени. Считается, что слияния нейтронных звезд, среди самых плотных объектов во Вселенной, ответственны за производство тяжелых элементов, таких как золото, платина и серебро.