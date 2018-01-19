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Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина сильно похудела
Одна из ярких звезд проекта Comedy Woman Екатерина Скулкина в последнее время значительно похудела. В доказательство этому она не устает выкладывать новые снимки.

Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина сильно похудела


Екатерина Скулкина ошеломила фанатов своей изменившейся фигурой. Девушка выставила на всеобщее обозрение на своей официальной страничке свежий снимок с отпуска. Подписчики сразу заметили, каких результатов добилась девушка благодаря тому, что прекратила есть сладкое и мучное. Екатерина теперь с удовольствием подчеркивает талию. В настоящее время Скулкина смотрится намного стройнее, чем когда бы то ни было. Новогодние праздники девушка отметила в Нью-Йорке со своей командой, где посещала галереи и выставки.

Последний снимок Екатерины был сделан во время прогулки на крыльце. На нем артистка красуется перед объективом фотокамер в обтягивающей водолазке и джинсах черных тонов. Эта абсолютно незамысловатая одежда идеально подчеркнула обновленную фигуру девушки. Фанаты особо отметили, что похудев, девушка преобразилась еще больше.

Читатели осыпали ее комплиментами и восхищенными комментариями. Светлане писали, что она красавица, прекрасная женщина и пример для подражания многим девушкам, которые не могут похудеть. Что ни говори, а такие перемены пошли ей только на пользу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:45
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