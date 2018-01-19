Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина сильно похудела

Екатерина Скулкина ошеломила фанатов своей изменившейся фигурой. Девушка выставила на всеобщее обозрение на своей официальной страничке свежий снимок с отпуска. Подписчики сразу заметили, каких результатов добилась девушка благодаря тому, что прекратила есть сладкое и мучное. Екатерина теперь с удовольствием подчеркивает талию. В настоящее время Скулкина смотрится намного стройнее, чем когда бы то ни было. Новогодние праздники девушка отметила в Нью-Йорке со своей командой, где посещала галереи и выставки.Последний снимок Екатерины был сделан во время прогулки на крыльце. На нем артистка красуется перед объективом фотокамер в обтягивающей водолазке и джинсах черных тонов. Эта абсолютно незамысловатая одежда идеально подчеркнула обновленную фигуру девушки. Фанаты особо отметили, что похудев, девушка преобразилась еще больше.Читатели осыпали ее комплиментами и восхищенными комментариями. Светлане писали, что она красавица, прекрасная женщина и пример для подражания многим девушкам, которые не могут похудеть. Что ни говори, а такие перемены пошли ей только на пользу.