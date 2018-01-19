Наталья Рудова поделилась с фанатами пикантным видео

Рудова порадовала фанатов «постельным» видеороликом. Новый пост появился в Instagram актрисы два часа назад. На кадрах Наталья позирует в телесном купальнике. Под спокойную композицию, которая играет на фоне, артистка ложиться на кровать, затем начинает двигаться в такт с музыкой.При этом Рудова активно старается показать на камеру всю красоту своего тела. Видео актриса прокомментировала коротко «#mood». Подписчики оценили фигуру артистки и ее откровенность. Особо фолловеры отметили пышный бюст Рудовой. Ролик в течение двух часов собрал более 243 тысяч лайков. Но нашлись и те, которым видеоролик показался очень «пошлым».