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Hubble прислал изображение многоликого галактического кластера Abell 1758
Космический телескоп NASA Hubble прислал изображение невероятного галактического кластера A1758N, мерцание звезд котолрого напоминают светлячки. Данный космический объект является подкластером более мощного кластера Abell 1758, в котором расположены сотни больших и малых галактик.

Hubble прислал изображение многоликого галактического кластера Abell 1758


Кластер Abell 1758 был обнаружен в 1958 году. Сначала астрономы решили, что перед ними один массивный кластер, однако спустя 40 лет космологи выявили нечто невероятное: оказалось, что в кластере находятся не один центр концентрации галактик, а два.



Abell 1758 наблюдался различными обсерваториями - Hubble, рентгеновской обсерватории NASA Chandra, XMM-Newton от ESA и, как теперь известно, имеет как двойную структуру, так и сложную историю. В нем находятся два больших подкластера, находящиеся друг от друга на расстоянии в 2,4 миллиона световых лет. A1758N (север) и A1758S (юг), как идентифицировали их исследователи, связаны гравитацией, однако при этом друг с другом не взаимодействуют.

Понимание того, как объединяются кластеры, помогает астрономам понять, как структуры растут и эволюционируют во Вселенной. Это также помогает им изучать темную материю, среду внутри кластера и галактики, дабы впоследствии исследовать взаимодействие этих трех компонентов, особенно во время слияний.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:18
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