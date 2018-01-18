Hubble прислал изображение многоликого галактического кластера Abell 1758

Кластер Abell 1758 был обнаружен в 1958 году. Сначала астрономы решили, что перед ними один массивный кластер, однако спустя 40 лет космологи выявили нечто невероятное: оказалось, что в кластере находятся не один центр концентрации галактик, а два.Abell 1758 наблюдался различными обсерваториями - Hubble, рентгеновской обсерватории NASA Chandra, XMM-Newton от ESA и, как теперь известно, имеет как двойную структуру, так и сложную историю. В нем находятся два больших подкластера, находящиеся друг от друга на расстоянии в 2,4 миллиона световых лет. A1758N (север) и A1758S (юг), как идентифицировали их исследователи, связаны гравитацией, однако при этом друг с другом не взаимодействуют.Понимание того, как объединяются кластеры, помогает астрономам понять, как структуры растут и эволюционируют во Вселенной. Это также помогает им изучать темную материю, среду внутри кластера и галактики, дабы впоследствии исследовать взаимодействие этих трех компонентов, особенно во время слияний.