АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

Любовь Толкалина поздравила поклонников с Крещением
Любовь Толкалина в рамках Instagram прочитала молитву и поздравляет фолловеров с Крещением.

Любовь Толкалина поздравила поклонников с Крещением

Отечественная актриса выложила в своем микроблоге Instagram видео, посвященное Крещению. В данном ролике Толкалина прочитала для поклонников молитву, при этом поздравила всех с сочельником. У Любови в настоящее время свыше 270 тысяч фолловеров и большое количество постов. Артистка часто радует поклонников кадрами из своей личной жизни, карьеры и событий.

В честь христианского праздника актриса представила запись, поздравив подписчиков с Крещением. За шесть часов ролик звезды посмотрели более 97 тысяч пользователей. Подписчики обрадовались, что Толкалина чтит и помнит христианские традиции. В ответ фанаты поздравили Любовь с торжеством, при этом пожелали ей счастья и удачи.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники были в восторге от лыжного комбинезона
«НАМИ» представил 245-сильный турбомотор для авто
Новые российские ракеты приобретут канал Wi-Fi
Проект Бе-12 «Чайка» занимается отслеживанием
Кендалл Дженнер тщетно пытается скрыть от фанатов
Джерард Батлер сообщил, что Энистон целуется
Просмотреть все новости