Любовь Толкалина поздравила поклонников с Крещением

Отечественная актриса выложила в своем микроблоге Instagram видео, посвященное Крещению. В данном ролике Толкалина прочитала для поклонников молитву, при этом поздравила всех с сочельником. У Любови в настоящее время свыше 270 тысяч фолловеров и большое количество постов. Артистка часто радует поклонников кадрами из своей личной жизни, карьеры и событий.В честь христианского праздника актриса представила запись, поздравив подписчиков с Крещением. За шесть часов ролик звезды посмотрели более 97 тысяч пользователей. Подписчики обрадовались, что Толкалина чтит и помнит христианские традиции. В ответ фанаты поздравили Любовь с торжеством, при этом пожелали ей счастья и удачи.