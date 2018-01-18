Певица Наталья Штурм продемонстрировала в Instagram свои тренировки в спортзале

Штурм заявила, что после новогодних праздников она приняла решение отправиться на тренировки. Артистка написала, что надо убирать животик, поднимать самооценку и настроение. На ролике видно, как певица передвигает по спортзалу очень большой груз.Наталья призналась, что уже почти месяц не посещала занятия, поэтому в данное время ей непросто. Пост Натальи Штурм в течение шести часов посмотрело более 1 800 пользователей.