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Анна Хилькевич поделилась с фанатами видео, на котором изображена ее маленькая танцующая дочка.
Анна Хилькевич в рамках Instagram поделилась с фанатами видео, на котором изображена ее маленькая танцующая дочка.

Анна Хилькевич поделилась с фанатами видео, на котором изображена ее маленькая танцующая дочка.

Анна Хилькевич вместе со своей семьей в данное время отдыхает в Таиланде. Вместе с артисткой на уик-энд поехала и ее двухлетняя дочка Арианна. Актриса в своём микроблоге Instagram поделилась с поклонниками видеороликом, на котором запечатлено как девочка показывает танцевальные па.

Невзирая на то, что видео с участием дочери Анны непродолжительное, оно всё равно вызвало умиление у большинства пользователей Сети. Фолловеры отметили, что девочка очень веселая милая, и в этом она очень похожа на свою маму. Пост Хилькевич в течение восьми часов сумел собрать более 400 тысяч лайков и свыше 200 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:37
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