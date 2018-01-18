Анна Хилькевич поделилась с фанатами видео, на котором изображена ее маленькая танцующая дочка.

Анна Хилькевич вместе со своей семьей в данное время отдыхает в Таиланде. Вместе с артисткой на уик-энд поехала и ее двухлетняя дочка Арианна. Актриса в своём микроблоге Instagram поделилась с поклонниками видеороликом, на котором запечатлено как девочка показывает танцевальные па.Невзирая на то, что видео с участием дочери Анны непродолжительное, оно всё равно вызвало умиление у большинства пользователей Сети. Фолловеры отметили, что девочка очень веселая милая, и в этом она очень похожа на свою маму. Пост Хилькевич в течение восьми часов сумел собрать более 400 тысяч лайков и свыше 200 комментариев.