Тюнинг-ателье увеличило мощность Audi RS3 Sportback до 493 л.с

По словам инженеров они увидели в авто потенциал. При этом его 2.5-литровый пятицилиндровый мотор может быть улучшен. Пятицилиндровый 2.5-литровый мотор с турбонаддувом усилен до 493 л.с. Для этого установлена мельница, которая управляется собственным блоком управления двигателя. Инженерами не отмечается реакция транспортного средства на это в момент разгона до первой сотни. Но с новым усилителем версия Audi RS3 Sportback будет способна осуществлять разгон до 280 км/ч вместо заявленных ранее 250 км/ч.Наряду с этим хэтчбек наделили новыми пружинами, а также стабилизирующими стержнями. Это позволит более уверенно ощущать систему торможения. В транспортном средстве во внешнем облике изменилась решётка радиатора и выхлопная система. А вот внутренний салон наделили встроенной подсветкой и обивкой сидений.