Анастасия Волочкова после отдыха показала фото в Mercedes с букетом роз

Звезда сразу отметила, что ей нравится быть любимой, а подписчики порадовались, что у нее все замечательно в личной жизни. Некоторые лица не поверили, что Анастасия Волочкова имеет возлюбленного, который катает ее на такой роскошной машине и дарит любимые цветы. Они считают, что артистка просто занимается обычным пиаром.Однако пользователи сетей не обратили внимания на привычные слова недоброжелателей и пожелали своему кумиру счастья и творческих успехов. За короткое время сюжет позитивно оценили 1500 человек, поблагодарив балерину за доставленное удовольствие.