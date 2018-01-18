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Анастасия Волочкова после отдыха показала фото в Mercedes с букетом роз
Балерина решила после отдыха поприветствовать поклонников, опубликовав новое фото в Instagram. Анастасия Волочкова позировала перед камерами выглядывая из авто Mercedes, а также держала в руках огромный букет роз.

Звезда сразу отметила, что ей нравится быть любимой, а подписчики порадовались, что у нее все замечательно в личной жизни. Некоторые лица не поверили, что Анастасия Волочкова имеет возлюбленного, который катает ее на такой роскошной машине и дарит любимые цветы. Они считают, что артистка просто занимается обычным пиаром.

Анастасия Волочкова после отдыха показала фото в Mercedes с букетом роз


Однако пользователи сетей не обратили внимания на привычные слова недоброжелателей и пожелали своему кумиру счастья и творческих успехов. За короткое время сюжет позитивно оценили 1500 человек, поблагодарив балерину за доставленное удовольствие.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:37
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