Ученые разработали новые технологии для поиска жизни на Марсе

«Поиск жизни - это основное направление исследования планет, но с 70-х годов миссии Viking 1 и Viking 2 на Марс не было прямого устройства для обнаружения жизни на этой планете. Мы хотим доказать, что жизнь микроорганизмов может быть непосредственно обнаружена и идентифицирована с использованием очень портативных, маломощных и малоэнергетических инструментов» - объясняет д-р Жаклин Гоордиал, один из авторов исследования.Доктор Гордиаль, вместе с профессором Лайлом Уайтом и другими учеными из Университета Макгилла в Канаде, использовали нескольких миниатюрных инструментов для непосредственного обнаружения и анализа жизни. Используя существующие недорогие и маломощные технологии по-новому, команда создала модульную «платформу обнаружения жизни», способную культивировать микроорганизмы из образцов почвы, оценивать микробную активность и ДНК последовательности и РНК. Чтобы обнаружить и охарактеризовать жизнь на Марсе, Европе и Энцеладе, платформа должна работать в средах с экстремальными холодными температурами. Поэтому команда проверила его на удаленном участке в близком аналоге на Земле - полярных регионах.В настоящее время большинство инструментов астробиологических миссий потенциально обитаемые миры, небольшие органические молекулы и другие «биосигналы», которые вообще не могут быть сформированы без жизни. Однако они дают лишь косвенные доказательства жизни. Кроме того, текущие инструменты относительно большие и тяжелые с высокими потребностями в энергии. Это делает их непригодными для полетов к Европе и Энцелад - лун Юпитера и Сатурна, которые вместе с Марсом являются основными целями в поисках жизни в нашей Солнечной системе. Ученые надеются, что положительное тестирование новой «платформы» устранит эту проблему.