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Настасья Самбурская "отпустила усы"
Настасья Самбурская, более известная зрителям по телесериалу «Универ», приняла решение отпустить усы. Публикация в новом образе актриса обнародовала в рамках Instagram.

Настасья Самбурская "отпустила усы"

В фуражке и шинели с кокардой Настасья походила на Сталина, хоть походить девушка собиралась на актера Сергея Безрукова. Но благодаря знаменитой трубке Самбурская стала получать комплименты за хороший косплей на генсека СССР. Подписчикам больше всего пришлись по душе «шикарные» усы актрисы.

Другие фолловеры считают, что артистка посетила самарский бункер Сталина. Комментаторы стали обращаться к Самбурской «товарищ», при этом моделируя грузинский акцент. Большинство поклонников оценили Настасьи костюм. Фото актрисы за шесть часов собрало более 70 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:24
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