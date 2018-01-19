Twitter стал помечать как спам ссылки на Telegram

В случае попытки опубликовать ссылку, потенциальным пользователям высвечивается автоматическое сообщение, что запрос схож с автоматическими запросами от спам-робота. Twitter ради защиты от спама и прочих вредоносных действий, вынужден отклонить имеющийся запрос на публикацию. Пользователям Twitter неясно, почему ссылки, публиковавшиеся несколько часов назад во всех соцсетях, попали в “черный список” действующего сервиса микроблоговСледует заметить, что проблема такого рода появилась не только на территории Российской Федерации. В данном случае зарубежные пользователи также жалуются на появившуюся внезапно “цензуру”. В свою очередь пользователем Jinana было написано, что она хотела изменить отображаемое имя, однако ссылка на Telegram внезапно стала вредоносной.