Ученые США обнаружили еще одну Вселенную

Космическая аномалия в виде второй Вселенной была открыта несколько месяцев назад, она располагается в 200 световых лет от Земли. Космологи провели анализ космических тел в аномальной области и обнаружили экзопланеты, напоминающие по своей структуре Землю.После тщательного исследования специалисты пришли к выводу, что это может быть зарождающаяся или недостаточно развитая Вселенная. Однако рассказать больше о происхождении и природе предположительно второй вселенной эксперты не могут, так как еще не все результаты исследований аномалии готовы.