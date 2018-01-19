Ученые США обнаружили еще одну Вселенную
Американским исследователям, похоже, удалось обнаружить еще одну Вселенную. По крайней мере, космологи заявляют, что подобного огромного скопления галактик им до сих пор не удавалось обнаружить.
Космическая аномалия в виде второй Вселенной была открыта несколько месяцев назад, она располагается в 200 световых лет от Земли. Космологи провели анализ космических тел в аномальной области и обнаружили экзопланеты, напоминающие по своей структуре Землю.
После тщательного исследования специалисты пришли к выводу, что это может быть зарождающаяся или недостаточно развитая Вселенная. Однако рассказать больше о происхождении и природе предположительно второй вселенной эксперты не могут, так как еще не все результаты исследований аномалии готовы.
Космическая аномалия в виде второй Вселенной была открыта несколько месяцев назад, она располагается в 200 световых лет от Земли. Космологи провели анализ космических тел в аномальной области и обнаружили экзопланеты, напоминающие по своей структуре Землю.
После тщательного исследования специалисты пришли к выводу, что это может быть зарождающаяся или недостаточно развитая Вселенная. Однако рассказать больше о происхождении и природе предположительно второй вселенной эксперты не могут, так как еще не все результаты исследований аномалии готовы.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:45