Xiaomi на MWC 2018 анонсирует мощный смартфон Mi MIX 2S

Модель работает под управлением процессора Snapdragon 845 последней генерации с адаптивной разверткой. ОЗУ составит 4 Гб. Xiaomi Mi MIX 2S визуально будет обладать определённым сходством с современным флагманом iPhone X. В устройстве установлен шестидюймовый экран. На девайсе обе камеры получат разрешение на двенадцать мегапикселей с современными прогрессивными матрицами.На двух сторонах нового современного смартфона будет установлена светодиодная подсветка, выполняющая роль вспышки, а также фонарика. На территории Китая Xiaomi Mi MIX 2S наделят ценником примерно в 3 тысячи юаней. На сегодняшний день отсутствует информация, когда именно смартфон очутится на рынке США и Европы.