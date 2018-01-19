Xiaomi на MWC 2018 анонсирует мощный смартфон Mi MIX 2S
Смартфон версии Xiaomi Mi MIX 2S представят в текущем году во время выставки Mobile World Congress. Аппарат показали в рамках технологического саммита Snapdragon Tech 2017. Продажи устройства начнутся после официальной презентации.
Модель работает под управлением процессора Snapdragon 845 последней генерации с адаптивной разверткой. ОЗУ составит 4 Гб. Xiaomi Mi MIX 2S визуально будет обладать определённым сходством с современным флагманом iPhone X. В устройстве установлен шестидюймовый экран. На девайсе обе камеры получат разрешение на двенадцать мегапикселей с современными прогрессивными матрицами.
На двух сторонах нового современного смартфона будет установлена светодиодная подсветка, выполняющая роль вспышки, а также фонарика. На территории Китая Xiaomi Mi MIX 2S наделят ценником примерно в 3 тысячи юаней. На сегодняшний день отсутствует информация, когда именно смартфон очутится на рынке США и Европы.
Модель работает под управлением процессора Snapdragon 845 последней генерации с адаптивной разверткой. ОЗУ составит 4 Гб. Xiaomi Mi MIX 2S визуально будет обладать определённым сходством с современным флагманом iPhone X. В устройстве установлен шестидюймовый экран. На девайсе обе камеры получат разрешение на двенадцать мегапикселей с современными прогрессивными матрицами.
На двух сторонах нового современного смартфона будет установлена светодиодная подсветка, выполняющая роль вспышки, а также фонарика. На территории Китая Xiaomi Mi MIX 2S наделят ценником примерно в 3 тысячи юаней. На сегодняшний день отсутствует информация, когда именно смартфон очутится на рынке США и Европы.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:30