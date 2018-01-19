АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

Xiaomi на MWC 2018 анонсирует мощный смартфон Mi MIX 2S
Смартфон версии Xiaomi Mi MIX 2S представят в текущем году во время выставки Mobile World Congress. Аппарат показали в рамках технологического саммита Snapdragon Tech 2017. Продажи устройства начнутся после официальной презентации.

Xiaomi на MWC 2018 анонсирует мощный смартфон Mi MIX 2S

Модель работает под управлением процессора Snapdragon 845 последней генерации с адаптивной разверткой. ОЗУ составит 4 Гб. Xiaomi Mi MIX 2S визуально будет обладать определённым сходством с современным флагманом iPhone X. В устройстве установлен шестидюймовый экран. На девайсе обе камеры получат разрешение на двенадцать мегапикселей с современными прогрессивными матрицами.

На двух сторонах нового современного смартфона будет установлена светодиодная подсветка, выполняющая роль вспышки, а также фонарика. На территории Китая Xiaomi Mi MIX 2S наделят ценником примерно в 3 тысячи юаней. На сегодняшний день отсутствует информация, когда именно смартфон очутится на рынке США и Европы.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники были в восторге от лыжного комбинезона
«НАМИ» представил 245-сильный турбомотор для авто
Новые российские ракеты приобретут канал Wi-Fi
Проект Бе-12 «Чайка» занимается отслеживанием
Кендалл Дженнер тщетно пытается скрыть от фанатов
Джерард Батлер сообщил, что Энистон целуется
Просмотреть все новости