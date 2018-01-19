РФ вошла в пятерку стран-лидеров по загрузкам приложений

В 2016 году Россия находилась на 11 месте. РФ в случае App Store для iOS заняла 12 место. Жители России в целом за прошлый год в магазинах приложений App Store и Google Play потратили $580 млн. Данная сумма в 2016 году составляла $420 млн, в 2015 году - $350 млн. При этом затраты российских жителей на мобильные приложения увеличились на 2/3. Общая сумма затрат непосредственно всех пользователей достигает $86 млрд. В ТОП по покупке ПО в Google Play удерживают лидерство Япония, Соединённые Штаты, Южная Корея, Тайвань, ФРГ.В случае App Store первые места заняли КНР, Соединённые Штаты, Япония, Великобритания, Южная Корея. Позиции РФ по числу скачиваний в App Store и Google Play за целый год. Россия во всём мире занимает пятое место. Количество скачиваний отечественными пользователями программ составляет 4,3 миллиарда за прошлый год.