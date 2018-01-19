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В Самаре сотрудники зоопарка подарили дружелюбному медведю торт в честь его именин
В Самаре сотрудники зоопарка подарили дружелюбному медведю торт в честь для его именин. Бурый 20-летний питомец Умка с удовольствием отведал угощение, после чего охотно позировал перед камерами.

Несмотря на 400- килограммовый вес, этот представитель мира животных всегда дружелюбно встречал посетителей и не проявлял агрессию. Потому люди любят приходить сюда, чтобы посмотреть на лесного красавца, а также узнав о таком событии в его жизни, пожелали медведю здоровья и долгих лет жизни.

В Самаре сотрудники зоопарка подарили дружелюбному медведю торт в честь его именин


Некоторые лица шутливо заметили, что ему нужная просторная берлога и хорошая невеста. Питомец с юных лет живет в этом месте, так что привык к людям и может только брызгать на них во время купания в бассейне. Таким образом, он показывает свой веселый характер, а еще обожает вкусную еду.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00
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