В Самаре сотрудники зоопарка подарили дружелюбному медведю торт в честь его именин

Несмотря на 400- килограммовый вес, этот представитель мира животных всегда дружелюбно встречал посетителей и не проявлял агрессию. Потому люди любят приходить сюда, чтобы посмотреть на лесного красавца, а также узнав о таком событии в его жизни, пожелали медведю здоровья и долгих лет жизни.Некоторые лица шутливо заметили, что ему нужная просторная берлога и хорошая невеста. Питомец с юных лет живет в этом месте, так что привык к людям и может только брызгать на них во время купания в бассейне. Таким образом, он показывает свой веселый характер, а еще обожает вкусную еду.