Ученые: Космическое излучение становится виновником потери памяти у астронавтов

Они имеют частицы высокой энергии, так что во время полета люди уже получают средние дозы, но до сих пор никто не исследовал влияние радиации на человеческий ум. Специалисты с помощью модели рассмотрели действие электронов вместе с альфа-частицами, тяжелыми ионами и протонами на память.Во время опытов с участием грызунов, они были помещены в контейнеры с максимальной дозой облучения, а также использовались другие режимы. Затем их сравнили с обычными особями, после чего было отмечено, что группа стала тревожной и проявляла малую активность. Также мыши плохо запоминали информацию, но люди могут лишиться всех навыков, полученных перед полетом.