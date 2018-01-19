Ученые: Космическое излучение становится виновником потери памяти у астронавтов
Российские ученые выяснили, что космическое облучение становится виновником потери памяти у астронавтов. Также аналогичные процессы могут уничтожить колонии людей на Красной планете.
Они имеют частицы высокой энергии, так что во время полета люди уже получают средние дозы, но до сих пор никто не исследовал влияние радиации на человеческий ум. Специалисты с помощью модели рассмотрели действие электронов вместе с альфа-частицами, тяжелыми ионами и протонами на память.
Во время опытов с участием грызунов, они были помещены в контейнеры с максимальной дозой облучения, а также использовались другие режимы. Затем их сравнили с обычными особями, после чего было отмечено, что группа стала тревожной и проявляла малую активность. Также мыши плохо запоминали информацию, но люди могут лишиться всех навыков, полученных перед полетом.
Они имеют частицы высокой энергии, так что во время полета люди уже получают средние дозы, но до сих пор никто не исследовал влияние радиации на человеческий ум. Специалисты с помощью модели рассмотрели действие электронов вместе с альфа-частицами, тяжелыми ионами и протонами на память.
Во время опытов с участием грызунов, они были помещены в контейнеры с максимальной дозой облучения, а также использовались другие режимы. Затем их сравнили с обычными особями, после чего было отмечено, что группа стала тревожной и проявляла малую активность. Также мыши плохо запоминали информацию, но люди могут лишиться всех навыков, полученных перед полетом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00