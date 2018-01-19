В ЕАЭС запущен мессенджер E-Chat с функцией торговли криптовалютами

Мессенджер может стать интересным обычным пользователем, а также государственным органам власти. Здесь функции классического мессенджера объединили с финансовыми современными инструментами, а именно мультивалютным криптокошельком, имеющим функцию прикрепления банковских карт. Новый сервис обмена сообщениями является разработанным на блокчейн-технологиях. Разработчиками обещана реализация возможности монетизации лучших сообщений, позволяя получать пользователям "чаевые" за лайки.Евразийский союз одобряется населением ЕС (50% - 83%), а также таджиками (69%). Наблюдается плавное уменьшение позитивного отношения к евразийской интеграции. Самое существенное снижение фиксируется в РФ (с 78 до 68%) и Армении (с 56 до 46%) в период 2015–2017 г. Показатель в Армении в 2017 году уровнялся до 50%.