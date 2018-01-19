«Одноклассники» запланировали запуск проекта «Работа мечты»
Организаторами популярной и всеми известной социальной сети «Одноклассники», налаживается запуск нового социального проекта, носящего название - «Работа мечты». Как планируют разработчики, для каждого пользователя появится возможность рассказать про свою историю поиска работы. Так же, можно будет опубликовать предложения о вакансиях, а при необходимости, поделиться советом о доступных курсах повышения квалификации. Как сообщают организаторы, разработка нового проекта будет доступна как в полномасштабной, так и мобильной версии сайта.
Для принятия участия в проекте достаточно добавить специальный хештег к публикациям - #работамечты. После этого у каждого участника проекта появляется возможность начать рассказ о себе, своем опыте и навыках. Для каждой рассказанной истории организовано участие в конкурсах, ежемесячные итоги которых, выберут самого популярного автора, который и получит соответствующую помощь в поиске работы от лучших профессиональных специалистов.
Помимо всего прочего, всех участников проекта, будут периодически консультировать по вопросам трудоустройства именитые консультанты. Планируется проведение мастер-классов, проходить которые будут в виде вебинаров.
Для принятия участия в проекте достаточно добавить специальный хештег к публикациям - #работамечты. После этого у каждого участника проекта появляется возможность начать рассказ о себе, своем опыте и навыках. Для каждой рассказанной истории организовано участие в конкурсах, ежемесячные итоги которых, выберут самого популярного автора, который и получит соответствующую помощь в поиске работы от лучших профессиональных специалистов.
Помимо всего прочего, всех участников проекта, будут периодически консультировать по вопросам трудоустройства именитые консультанты. Планируется проведение мастер-классов, проходить которые будут в виде вебинаров.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30