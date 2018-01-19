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Samsung разработан собственный чип искусственного интеллекта
В скором времени руководители компании Samsung планируют выпускаемые смартфоны оснащать особыми чипами современного искусственного интеллекта.

Samsung разработан собственный чип искусственного интеллекта

Согласно предварительной информации, готовящийся чип ИИ от Samsung не уступает комплектациям продукции корпорации Apple либо Huawei. Новинка должна иметь высокую мощность. Вышеуказанные бренды во время изготовления мобильных устройств применяют процессоры A11 Bionic, а также Kirin 970. Непосредственно они позволяют устройствам анализировать поступающую информацию, а также обрабатывать данные вне облачного хранилища.

Сотрудниками Samsung отмечается, что заметно отстают в области искусственного интеллекта. По словам экспертов, производители с выпуском чипа планируют улучшить на рынке свое положение. Согласно неподтверждённым данным новинку могут установить во флагманские версии типа Galaxy S9, а также S9+. Их премьера состоится в Барселоне в рамках MWC 2018 .
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
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