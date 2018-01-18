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Елена Темникова с отпуска на Мальдивах похвасталась стальным прессом
Певица Елена Темникова, находясь на отдыхе на Мальдивских островах, выкладывает в свой Instagram красивые фотографии с экзотическими пейзажами и собой на их фоне.
Елена Темникова с отпуска на Мальдивах похвасталась стальным прессом


Бывшая солистка популярного «Serebro» также, как и ее коллега по цеху Полина Гагарина, сейчас наслаждается отдыхом на теплых Мальдивах. Большинство своих фото певица не подписывает. На одном из свежих снимков Елена предстала в непривычном ракурсе во всем белом – верхе от купальника и легких брючках. Кроме белоснежной одежды в глаза бросается безупречный пресс артистки. И это несмотря на то, что она не так давно стала мамой.

Очень многие подписчики отметили данный факт, а некоторые даже просили у Лены совета, как добиться такого же результата.

Как и все публикации знаменитости, пост набрал несметное количество «мне нравится». А поклонники комментировали, что на Темникову всегда приятно смотреть, особенно на улыбку. Желали ей успехов и множества достижений.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:48
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