Елена Темникова с отпуска на Мальдивах похвасталась стальным прессом

Бывшая солистка популярного «Serebro» также, как и ее коллега по цеху Полина Гагарина, сейчас наслаждается отдыхом на теплых Мальдивах. Большинство своих фото певица не подписывает. На одном из свежих снимков Елена предстала в непривычном ракурсе во всем белом – верхе от купальника и легких брючках. Кроме белоснежной одежды в глаза бросается безупречный пресс артистки. И это несмотря на то, что она не так давно стала мамой.Очень многие подписчики отметили данный факт, а некоторые даже просили у Лены совета, как добиться такого же результата.Как и все публикации знаменитости, пост набрал несметное количество «мне нравится». А поклонники комментировали, что на Темникову всегда приятно смотреть, особенно на улыбку. Желали ей успехов и множества достижений.