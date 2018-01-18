В Красноярске люди сделали фото спящего бомжа на подоконнике отделения “Сбербанка”
“ВКонтакте” опубликовано фото, сделанное свидетелями события из Красноярска. Люди запечатлели на камеру спящего бомжа, замеченного ими на подоконнике в отделении “Сбербанка”.
Они предпочли остаться анонимами, но отметили, что инцидент произошел на улице Сурикова. Было подчеркнуто, что в помещении стоял ужасный аромат, но пользователи сетей были возмущены неуместными шутками лиц, проходящих мимо замерзающего человека. Некоторые лица решили защитить свидетелей события и отметили, что такое зрелище недопустимо для финансового учреждения.
Многие люди написали в сообщениях, что данная ситуация с бездомными особами в таких местах уже стала привычным явлением. Раньше они устраивали ночлег в терминалах, где стоят банкоматы, так что социальным службам давно пора решить возникшую проблему.
Они предпочли остаться анонимами, но отметили, что инцидент произошел на улице Сурикова. Было подчеркнуто, что в помещении стоял ужасный аромат, но пользователи сетей были возмущены неуместными шутками лиц, проходящих мимо замерзающего человека. Некоторые лица решили защитить свидетелей события и отметили, что такое зрелище недопустимо для финансового учреждения.
Многие люди написали в сообщениях, что данная ситуация с бездомными особами в таких местах уже стала привычным явлением. Раньше они устраивали ночлег в терминалах, где стоят банкоматы, так что социальным службам давно пора решить возникшую проблему.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:48