Вера Брежнева 18 января представит фанатам новую песню
Поклонники Веры Брежневой предположили, что певица восемнадцатого января в эфире на радио может представить свою новую песню. Украинская артистка уже заинтриговала фанатов, обнародовав неоднозначный пост в рамках Instagram.
На показанном фото Брежнева запечатлена сидя на барном стуле. Певица, позируя перед фотографом, подняла руки вверх. Для съемок исполнительница песен надела белые джинсы с высокой посадкой и футболку. На ногах у Веры подписчики увидели туфли-лодочки с красной подошвой. Звезда заявила, что восемнадцатого января, уже через несколько часов, поделится «этим» с фанатами.
Пост Брежневой за двадцать два часа собрал более 167 тысяч лайков. В комментариях поклонники спрашивали, что же приготовила им певица. Другие фанаты писали комплименты исполнительнице песен. Часть подписчиков заподозрила, что жена Константина Меладзе собирается продемонстрировать свою новую песню на «Русском радио».
На показанном фото Брежнева запечатлена сидя на барном стуле. Певица, позируя перед фотографом, подняла руки вверх. Для съемок исполнительница песен надела белые джинсы с высокой посадкой и футболку. На ногах у Веры подписчики увидели туфли-лодочки с красной подошвой. Звезда заявила, что восемнадцатого января, уже через несколько часов, поделится «этим» с фанатами.
Пост Брежневой за двадцать два часа собрал более 167 тысяч лайков. В комментариях поклонники спрашивали, что же приготовила им певица. Другие фанаты писали комплименты исполнительнице песен. Часть подписчиков заподозрила, что жена Константина Меладзе собирается продемонстрировать свою новую песню на «Русском радио».