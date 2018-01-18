Итальянского принца признали виновным в своей смерти

Филиппо Корсини, наследник флорентийского двора, которому на момент гибели был 21 год, обучался в Лондоне международному бизнесу. В тот день полтора года назад он как раз держал путь в Университет. Для передвижения он выбрал велосипед с фиксированной передачей без переднего тормоза. Кстати, такие средства езды запрещены в стране.Перед аварией парень обогнал ехавший впереди грузовик, у которого управление оказалось левосторонним. По этой причине водитель автомобиля его не заметил и стал развивать скорость. В результате молодой человек оказался под колесами грузовика. А приехавшим медикам оставалось только констатировать его смерть.Расследование гибели принца шло почти полтора года. В конце концов суд пришел к выводу, что водитель грузовика в сложившихся обстоятельствах не мог ничего предпринять и его вины в гибели человека нет.