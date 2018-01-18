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Итальянского принца признали виновным в своей смерти
Наследник итальянской дворянской семьи из Флоренции погиб в Лондоне под колесами грузовика. Суд признал погибшего виновным в собственной смерти.
Итальянского принца признали виновным в своей смерти


Филиппо Корсини, наследник флорентийского двора, которому на момент гибели был 21 год, обучался в Лондоне международному бизнесу. В тот день полтора года назад он как раз держал путь в Университет. Для передвижения он выбрал велосипед с фиксированной передачей без переднего тормоза. Кстати, такие средства езды запрещены в стране.

Перед аварией парень обогнал ехавший впереди грузовик, у которого управление оказалось левосторонним. По этой причине водитель автомобиля его не заметил и стал развивать скорость. В результате молодой человек оказался под колесами грузовика. А приехавшим медикам оставалось только констатировать его смерть.

Расследование гибели принца шло почти полтора года. В конце концов суд пришел к выводу, что водитель грузовика в сложившихся обстоятельствах не мог ничего предпринять и его вины в гибели человека нет.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:10
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